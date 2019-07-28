Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»Газета.Ru 13:26
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Кино
Трейлер второго сезона «Джека Райана» появился в Сети
В Сети опубликован трейлер второго сезона сериала «Джек Райан». Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале Amazon Prime Video.
Обновлено в 12:31
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
Обновлено в 16:44
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Обновлено в 16:01
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Автоспорт
Кристиан Хорнер: «Квят провел зрелую гонку»
Обновлено в 15:29
Футбол
Назван лучший игрок футбольного матча ЦСКА — «Локомотив»
Как передавало ИА REGNUM, 28 июля московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
Обновлено в 15:56
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено в 12:41
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Общество
Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Политика
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 14:58
Политика
Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено в 10:30
Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа
Обновлено вчера в 11:39
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Армия и оружие
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада
Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге.
Обновлено в 09:55
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Экономика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков
Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.
Обновлено в 14:29
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
Обновлено вчера в 21:35