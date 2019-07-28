Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»Газета.Ru 13:26

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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