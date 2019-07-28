Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»РИА Новости 13:02
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
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с чего всё началось
Как отмечает Fox News, своё прозвище предполагаемая преступница получила в связи с тем, что в некоторых случаях была замечена на месте ЧП с розовой сумкой.RT на русском13:01
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