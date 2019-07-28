с чего всё началось

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.

ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»

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