Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в МалайзииГазета.Ru 15:04

Американские и украинские власти пытались получить "черные ящики" разбившегося в Донбассе Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, но военные самопровозглашенной Донецкой народной республики не позволили им этого сделать и передали бортовые самописцы малайцам, рассказал полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.
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