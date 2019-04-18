Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий BentleyZnak.com 08:57
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы. Расследование опубликовано на сайте антикоррупционера Алексея Навального. Выяснилось, что в 2018 году Слуцкий задекларировал Bentley стоимостью порядка 30 млн рублей.
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Интернет
Google меняется. Компания вскоре предоставит европейским пользователям Android выбор поисковых систем по умолчанию
Как можно видеть, при первом запуске Google Play (либо при первом после получения обновления) пользователю будет предоставлен выбор поисковой системы по умолчанию, причём это касается как встроенного поиска в системе, так и браузера.
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Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
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Власти начали искать деньги для «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски
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Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
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Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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Россиян в земляках за границей больше всего раздражает любовь к спиртному - исследование
Россиян больше всего в поведении земляков на отдыхе за границей раздражает любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться другим, выяснили эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.
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Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
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Обновлено в 15:36
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«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
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Подруга Цывиной назвала смерть актрисы внезапной и шокирующей
Смерть актрисы Ирины Цывиной стала ударом для родных и близких, заявила её подруга, артистка Ксения Хаирова в беседе с "360".
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
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«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено в 07:47
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Лондонский «Челси», одержавший победу со счётом 4:3, сыграет в полуфинале. Встреча оказалась богатой на голы.
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Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
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Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте числа больных раком
В Ассоциации онкологов сообщается, что в России увеличилась заболеваемость раком.
Обновлено в 09:12
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Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Экономика
Росстат рассказал о снижении доходов россиян
Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Актриса Нэйлор из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
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Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
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Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
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Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
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Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
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Авто
Спецверсия кроссовера WEY VV6 получила систему распознавания лиц
В рамках проводимого автосалона в Шанхае состоялся дебют спецверсии китайского кроссовера WEY VV6, в названии которого дополнена приставка Collie Chinese Line Edition.
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Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32