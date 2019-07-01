с чего всё началось

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

Технологии Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.

Происшествия Черногория выдала России главу банка «Тройка» Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Музыка Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Авто GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Общество «Вкусвилл» запустит новый формат магазинов Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.

Происшествия Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12 Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12, еще 9 человек числятся пропавшими без вести.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Игры В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.

Политика Следствие по делу украинских моряков завершено Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено.

Происшествия Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба "С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

Теннис Хачанов вышел во второй круг Уимблдона Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сун Ву Квона в первом круге Уимблдона.

Происшествия Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Политика Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.

Общество Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.

Политика Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.