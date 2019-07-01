Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублейBFM.ru 10:34
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.
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с чего всё началось
В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.News.ru08:22
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