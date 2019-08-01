По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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