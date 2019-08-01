Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублейКоммерсантъ 10:22
По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами
Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей девушке Шаляпина
Женщина говорит, что отцом ребенка является возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
США назвали число остающихся на свободе боевиков ИГ
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал журналистам число боевиков ИГ (запрещена в РФ - ред.), которые все еще остаются на свободе в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:10
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 08:41
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка
"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ
В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Наука
Ученые выяснили, от чего зависит судьба звезд во Вселенной
Обновлено 30 июля в 09:07
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Происшествия
На КАД в ДТП скончался мотоциклист
Обновлено в 14:14
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Авто
Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей
Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Наука
Лед в замерзающих каплях оказался похож на губку
Китайские физики обнаружили, что лед в замерзающих каплях имеет пористую структуру, которая образуется из-за высвобождения пузырьков растворенного в воде газа.
Обновлено в 12:39
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55