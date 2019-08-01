Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублейКоммерсантъ 10:22

По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.
Читать в источнике
Комментировать334

Подробнее о событии

ФБК оценил имущество родственников заммэра Москвы в 6,5 млрд рублей

Новая газета12:14

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Коммерсантъ10:22

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной элитную недвижимость в Москве и Вене

Общая газета.RU07:15

ФБК: Семья первого заместителя мэра Москвы владеет имуществом на сумму 6,5 млрд рублей

Znak.com07:47

ФБК нашел у семьи заместителя Собянина, курирующей выборы, недвижимость на 6,5 млрд рублей

Дождь07:38

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб

РБК08:13

ФБК нашел у семьи заместительницы Собянина, ответственной за выборы, имущество на 6,5 млрд рублей

Медиазона06:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами

Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей девушке Шаляпина

Женщина говорит, что отцом ребенка является возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Культура

Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

США назвали число остающихся на свободе боевиков ИГ

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал журналистам число боевиков ИГ (запрещена в РФ - ред.), которые все еще остаются на свободе в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:10
Кино

Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»

Обновлено в 08:41
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Наука

Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году

Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено вчера в 18:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка

"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ

В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Наука

Ученые выяснили, от чего зависит судьба звезд во Вселенной

Обновлено 30 июля в 09:07
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Происшествия

На КАД в ДТП скончался мотоциклист

Обновлено в 14:14
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Жители Перми обнаружили в туалете питона

Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Авто

Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей

Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Наука

Лед в замерзающих каплях оказался похож на губку

Китайские физики обнаружили, что лед в замерзающих каплях имеет пористую структуру, которая образуется из-за высвобождения пузырьков растворенного в воде газа.
Обновлено в 12:39
Спорт

Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

Обновлено в 14:17
Кино

В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»

На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное