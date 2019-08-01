с чего всё началось

По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

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Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Армия и оружие МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Финансы ФРС впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

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Путешествия Ростуризм предложил вдвое увеличить срок действия электронных виз Глава Ростуризма обсуждает на правительственном уровне увеличение срока пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней вместо восьми, — цитирует Горина «Интерфакс-туризм».

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Экономика Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

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Футбол Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.