Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублейКоммерсантъ 10:22
По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.
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с чего всё началось
Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина продавала старинные особняки в центре города фирмам, подконтрольным своей семье, утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.Коммерсантъ10:22
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири
Обновлено в 11:01
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Единоборства
Тело боксера Дадашева везут в Петербург
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
Финансы
ФРС впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Путешествия
Ростуризм предложил вдвое увеличить срок действия электронных виз
Глава Ростуризма обсуждает на правительственном уровне увеличение срока пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней вместо восьми, — цитирует Горина «Интерфакс-туризм».
Обновлено в 12:23
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Игры
«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр
По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.
Обновлено в 07:29
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Здоровье
Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей
В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Обновлено в 15:12
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Тарханов вывел «Пюник» в третий раунд Лиги Европы
Ереванский клуб "Пюник" под руководством российского наставника Александра Тарханова успешно пробился в следующий раунд.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58