Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублейКоммерсантъ 10:22

По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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