Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублейКоммерсантъ 10:22
По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб. До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.
Обновлено в 11:20
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Кино
Звезда «Доктора Хауса» Оливия Уайлд снимет триллер
Оливия Уайлд, известная по роли в сериале «Доктор Хаус», снимет психологический триллер «Не беспокойся, дорогая».
Обновлено в 07:54
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов
Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
Обновлено в 10:29
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»
Полузащитник Андре Шюррле, подписавший контракт с московским "Спартаком", 1 августа провел первую тренировку в составе красно-белых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:46
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,4 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 26 июля составил $519,9 млрд, такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:16
Общество
Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам
Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Футбол
Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием Роналду
Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:28
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Футбол
Неймар отказался играть за «ПСЖ»
В четверг, первого августа, авторитетное испанское издание Sport.es сообщает, что звёздный форвард французского "ПСЖ" Неймар, отказался играть с парижскую команду, о чём бразилец уже уведомил руководство столичного коллектива.
Обновлено в 09:58
Происшествия
МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов
МЧС России направило вертолёт Ми-8 для поиска десяти туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на территории Карелии.
Обновлено в 09:13
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в лесах республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 09:02
Экономика
Власти Ямала и группа «ВИС» расторгли соглашение за миллиард рублей
Правительство Ямала в одностороннем порядке расторгает соглашение о государственно-частном партнёрстве с ООО «ВИС ТрансСтрой» по проекту строительства и эксплуатации железнодорожной линии Бованенково-Сабетта.
Обновлено в 07:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25