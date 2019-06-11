Общество

ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»Znak.com 08:16

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
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с чего всё началось
Семья помощника главы УФСБ по Москве Марата Медоева владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает
 в своем расследовании оппозиционный политик Алексей Навальный.
Медиазона07:39

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Фонд борьбы с коррупцией нашел недвижимость на сотни миллионов рублей у подполковника ФСБ Марата Медоева

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ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»

Znak.com08:16

Навальный узнал о квартирах на сотни миллионов рублей у семьи сотрудника ФСБ из статьи Голунова

Forbes09:47

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

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Навальный рассказал о недвижимости подполковника ФСБ из расследования Голунова

Дождь08:51

Навальный рассказал об имуществе подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело журналиста Голунова

Коммерсантъ10:12

Навальный нашел квартиры на сотни миллионов рублей у семьи полковника ФСБ, которого «Проект» назвал предполагаемым заказчиком дела Голунова

Медиазона07:39
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Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
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Общество

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Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Технологии

Uber запустит воздушную службу такси в трех городах

Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено в 21:38
Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
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ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
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Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра

О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
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В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

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Обновлено в 08:11
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Умер участник шоу «Голос» Сафиулин

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.
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Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
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Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
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АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

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Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.
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Прорыв: Новое открытие ученых сужает поиск инопланетян

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали заявление, что их новое открытие сужает поиск инопланетян.
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Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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