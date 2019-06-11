Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»Znak.com 08:16
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
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с чего всё началось
Семья помощника главы УФСБ по Москве Марата Медоева владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей, сообщает в своем расследовании оппозиционный политик Алексей Навальный.Медиазона07:39
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