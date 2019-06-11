Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 09:18
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
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Среди других запретов для туристов в Риме – запрет на купание в городских фонтанах, которое наказывается суровым штрафом, попытки провести чемодан на колесиках по ступеням Испанской лестницы и многое другое.
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Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
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В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
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Компания Bentley официально представила новый Flying Spur.
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В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России
США продолжают попытки вмешательства в суверенные дела России, обучая и поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы, говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, представленном во вторник главой комиссии Андреем Климовым.
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Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза подняли стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
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Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
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Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
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Трамп посоветовал прочитать его новую биографию
Как указывается в аннотации книги на Fox News, будучи личным юристом президента, Сориал «увидел настоящего Трампа, начиная от шоу «Кандидат», заканчивая инаугурацией».
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Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
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Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
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На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
После взрыва на танкере начался пожар, ему был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
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