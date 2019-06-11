ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 09:18

с чего всё началось

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Политика Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии.

Футбол Сборная России сыграет с Кипром в рамках отборочного этапа Евро-2020 "Газета.Ru" рассказывает о подготовке России и Кипра к очному противостоянию и анализирует их шансы в нем. На фоне рекорда 11 июня сборная России проведет четвертый матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Шоу-бизнес Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.

Футбол Живоглядов перешел в «Локомотив» Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.

Происшествия Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.

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Здоровье Онищенко выступил за легализацию продажи санкционных продуктов в России Роспотребнадзор предложил запретить себе уничтожать изъятые продукты, в том числе санкционные.

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Здоровье Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.

Футбол Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020 Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.

Авто Представлен новый седан Bentley Flying Spur Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Армия и оружие Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот» Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.

Политика Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

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Общество Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.

Автоспорт Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Политика Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.