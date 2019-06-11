Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 09:18
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выпустил ролик о многомиллионном имуществе подполковника ФСБ Марата Медоева, которого СМИ ранее называли возможным инициатором уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова.Коммерсантъ10:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Происшествия
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Обновлено в 02:28
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Кино
Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара».
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Футбол
Буффон может сменить Касильяса в «Порту»
СМИ сообщают, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может перейти в "Порту".
Обновлено в 07:10
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".
Обновлено в 10:35
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Авто
Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем
Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции
Обновлено в 11:12
Общество
Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года
Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.
Обновлено в 10:47
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы
Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26