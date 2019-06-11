ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 09:18

с чего всё началось

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Кино Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Футбол Буффон может сменить Касильяса в «Порту» СМИ сообщают, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может перейти в "Порту".

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Кино Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Политика Зеленский отменил два указа Порошенко Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Армия и оружие Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Авто Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.

Происшествия В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.

Общество Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

Происшествия Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня.