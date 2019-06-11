ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 09:18

с чего всё началось

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Происшествия Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.

Происшествия Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.

Финансы Акции Сбербанка подешевели на 5% Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Происшествия В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар "На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Футбол Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.

Футбол Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Культура На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Политика На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.

Происшествия Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия С сайта МВД удалили новости о деле Голунова С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Экономика Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.

Авто Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.

Финансы Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.

Происшествия Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.