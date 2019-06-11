Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования ГолуноваРБК 09:18
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, который упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Текст опубликован на сайте Навального.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выпустил ролик о многомиллионном имуществе подполковника ФСБ Марата Медоева, которого СМИ ранее называли возможным инициатором уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова.Коммерсантъ10:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым
Обновлено в 13:40
Происшествия
Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста
Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Футбол
Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром
Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Кипром.
Обновлено в 14:19
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали
Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 11:49
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Голунова
С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:45
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10