Зам. Мэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежом. Так утверждается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

ФБК: Заммэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежом

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