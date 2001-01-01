Общество

ФБК: Заммэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежомЭхо Москвы 07:00

Зам. Мэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежом. Так утверждается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
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ФБК: Заммэра Москвы Наталья Сергунина оказалась владелицей элитной недвижимости в России и за рубежом

Эхо Москвы07:00
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