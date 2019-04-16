Футбол

FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчиЧемпионат 11:35

Утверждается, что в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года Скоулз сделал 140 ставок на матчи, что противоречит правилам FA о ставках. Бывший игрок «красных дьяволов» должен ответить на обвинения Футбольной ассоциации Англии до 26 апреля 2019 года.
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FA начала расследование в отношении Скоулза из-за игры на ставках

Советский спорт13:43

Скоулза обвинили в незаконных ставках на футбольные матчи

Спорт-Экспресс11:18

Скоулз обвиняется в незаконных ставках на матчи

Матч ТВ12:22

Бывшему игроку «МЮ» Скоулзу предъявлены обвинения за ставки на матчи

Sport24.ru11:50

Пол Скоулз подозревается в нарушении правил игры на ставках

РИА Новости11:50

FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи

Чемпионат11:35

Легенда английского футбола обвинен в нарушении правил игры на ставках

Газета.Ru12:24
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Пол Скоулз
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. На протяжении всей своей карьеры игрока выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл более 700 матчей.
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