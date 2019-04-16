Футбол
FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчиЧемпионат 11:35
Утверждается, что в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года Скоулз сделал 140 ставок на матчи, что противоречит правилам FA о ставках. Бывший игрок «красных дьяволов» должен ответить на обвинения Футбольной ассоциации Англии до 26 апреля 2019 года.
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