Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.

ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%

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