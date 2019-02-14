ФАС завела дело о картельном сговоре двух нефтетрейдеровРБК 06:03

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в отношении двух нефтяных трейдеров. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, передает ТАСС.

ФАС завела дело о картельном сговоре двух нефтетрейдеров

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