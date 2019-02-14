Энергетика
ФАС завела дело о картельном сговоре двух нефтетрейдеровРБК 06:03
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в отношении двух нефтяных трейдеров. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, передает ТАСС.
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Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Обновлено в 09:22
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался популярный певец, народный артист России Сергей Захаров, сообщил РИА Новости представитель городского Союза концертных деятелей.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
«Победа» не пустила Ланового на рейс
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму троих членов террористической организации
В Крыму, как сообщает региональное управление ФСБ России, задержаны трое членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве проверяют Ярославский вокзал из-за сообщения о «минировании»
Кинологи прибыли на Ярославский вокзал в центре Москвы для проверки помещений после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Два самолета столкнулись во Внуково
Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект (.pdf) об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 08:04
Происшествия
Суд снял арест с имущества экс-министра Улюкаева
Обновлено в 04:59
Происшествия
Бизнес-джет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу
По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
Обновлено в 09:33
Политика
Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль
«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Энергетика
Козак исключил снижение цен на топливо в весенне-летний период
Снижения цен на топливо в России весной-летом не ожидается. Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В здании российского МИД нашли труп
Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.
Обновлено в 04:27
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии
Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
НАТО может расширить присутствие в Черном море
Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Модель Киру Майер задержали за «голый пранк» в полицейской форме
Модель Киру Майер, которая показывала прохожим грудь в полицейской форме, задержали в Москве.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Турецкая полиция рассказала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть сожжено в генконсульстве королевства в Стамбуле, говорится в отчете управления полиции города, обнародованном в четверг.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницы
Обновлено в 03:51
Политика
Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Общество
Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД
Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).
Обновлено в 05:35
Футбол
Банк ВТБ купит «Динамо» за один рубль
Глава ВТБ Андрей Костин утверждает, что покупка контрольного пакета акций ФК «Динамо» обойдется в один рубль.
Обновлено в 05:00
Политика
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России
Шеф бельгийской контрразведки подозревается в шпионаже в пользу России.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Источник назвал заплаченную Арашуковым за два убийства сумму
Следствие полагает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Обновлено в 07:57
Политика
Песков прокомментировал подготовку новых санкций США против России
Представитель Кремля подчеркнул, что экономика России "давно живет под теми или иными санкциями, она научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях этих санкций".
Обновлено в 04:54
Происшествия
Бывший замглавы РКЦ «Прогресс» задержан по делу о мошенничестве
В ноябре 2017 года в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кириллиной было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 09:16
Политика
Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников
Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Башкирии пенсионерке на сломанную ногу наложили шину из швабры
В Кушнаренковской больнице врачи отказались госпитализировать пенсионерку 1935 года рождения.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы
Обновлено в 07:41
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03