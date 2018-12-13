Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставкиИзвестия04:41
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство по причине увеличения цен на цифровые ТВ-приставки. В искусственном завышении стоимости оборудования подозреваются в том числе «Эльдорадо» и «Юлмарт», сообщается 13 декабря на сайте ведомства.
Известия04:41
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с чего всё началось
ФАС подозревает ритейлеров «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном завышении розничных цен на ТВ-приставки для приема цифрового телевидения, следует из сообщения на сайте ведомства.Коммерсантъ06:00
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%
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Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
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Обновлено в 10:43
Экономика
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Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
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Экономика
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Обновлено в 12:42
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика
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По данным Banki.ru, с начала декабря Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии.
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Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Экономика
В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра
Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
Обновлено в 05:07
Энергетика
«Нафтогаз» осваивает новые местонахождения
«Нафтогаз» сообщил, что в рамках взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд подал пять исков в суды США для того, чтобы выяснить местонахождение активов «Газпрома» в Европе и найти свидетельства их незаконного вывода из юрисдикции Нидерландов.
Обновлено в 11:43
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы
Бернс работала в администрации США при президенте Бараке Обаме, она возглавляла президентский экспортный совет.
Обновлено в 02:50
Экономика
Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Литве
Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и с Украины, получил лицензию специализированного банка от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и лицензию эмитента электронных денег в Литве, сообщается на сайте Банка Литвы.
Обновлено в 11:49
Энергетика
Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»
Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
Обновлено в 09:39