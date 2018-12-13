Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставкиИзвестия04:41
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство по причине увеличения цен на цифровые ТВ-приставки. В искусственном завышении стоимости оборудования подозреваются в том числе «Эльдорадо» и «Юлмарт», сообщается 13 декабря на сайте ведомства.
Известия04:41
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Экономика
Греф рассказал об убытке Сбербанка от программы «Спасибо»
Как отметил Греф, программа бонусов "Спасибо" убыточна для Сбербанка: так, в этому году банк заплатит за нее более 25 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:06
Энергетика
Добыча нефти в Иране достигла минимума с 2016 года
Добыча нефти в Иране в ноябре достигла минимума с января 2016 года, снизившись до 3,01 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:10
Экономика
Счетная палата назвала провальной реформу в строительстве
Основная цель реформы системы ценообразования и сметного нормирования строительства не достигнута, несмотря на большой промежуток времени и расход почти 2 млрд рублей.
Обновлено в 03:33
Экономика
Белоруссия оценила потери от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере Российской Федерации в 2019 году могут составить около $300 млн.
Обновлено в 05:17
Экономика
«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд рублей
«Газпром», который является акционером СОГАЗа, подал иск против страховой компании 22 октября.
Обновлено в 05:16
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. Получить комментарии представителя иранской компании не удалось.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
VEON назначил Урсулу Бернс генеральным директором компании
Телекоммуникационный холдинг Veon (управляет «Вымпелкомом») сообщил о назначении генеральным директором компании Урсулы Бернс.
Обновлено в 02:19
Экономика
Росстат улучшил оценку роста экономики России
Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Обновлено вчера в 10:04
Недвижимость
В Москве десятикратно выросли продажи пентхаусов
Директор по продажам компании Иван Обухов отметил, что в 2012 году на первичном рынке было выставлено 30 пентхаусов, а в декабре 2018 года таких квартир в Москве продается уже около 300, причем в различных сегментах рынка (элитном, премиум и бизнес-класса).
Обновлено в 05:11
Экономика
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Суд оставил в силе решение о банкротстве банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда, которым банк "Югра" признается банкротом.
Обновлено в 03:13
Экономика
Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей, из которых 47% пойдут на продукты и напитки, 42% на новогодние подарки, а остальное — на развлечения.
Обновлено в 03:43
Экономика
За украинским ВТБ выстроилась очередь
Украинский Альфа-банк входит в «Альфа-Групп», которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Абрамович рассматривает участие в ВСМ «Москва — Казань»
Как сообщает РБК, в числе возможных участников "Кузбассразрезуголь" и "Трансмашхолдинг" Андрея Бокарева, а также группа "Синара" Дмитрия Пумпянского.
Обновлено в 02:36