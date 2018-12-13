с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство по причине увеличения цен на цифровые ТВ-приставки. В искусственном завышении стоимости оборудования подозреваются в том числе «Эльдорадо» и «Юлмарт», сообщается 13 декабря на сайте ведомства.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Экономика Экономика Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо» Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток.

Экономика Экономика Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы» Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».

Финансы Финансы Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября).

Экономика Экономика Morgan Stanley сократит свое присутствие в России Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие «Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).

Экономика Экономика Белоруссия оценила потери от налогового маневра России в 2019 году Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере Российской Федерации в 2019 году могут составить около $300 млн.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Экономика Экономика «Роснефть» отказалась работать в Иране Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.

Экономика Экономика VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы

Экономика Экономика Финская Valio начала производство сливочного масла в России Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.

Финансы Финансы Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.

Экономика Экономика Аудитория рунета выросла на 3% за год «На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.

Экономика Экономика Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.