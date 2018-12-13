с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт» и «М.видео». Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Экономика Экономика Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.

Экономика Экономика Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.

Финансы Финансы Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7% За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Экономика Экономика Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.

Энергетика Энергетика Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.

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Экономика Экономика Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.

Экономика Экономика Структуры экс-сенатора Николая Ольшанского продали отель в Подмосковье Владельцем отеля до осени этого года была структура, связанная с бывшим сенатором от Воронежской области и депутатом Госдумы Николаем Ольшанским, говорят два консультанта, работавших с объектом.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Финансы Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.

Энергетика Энергетика Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли на $1,5 млрд За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.

Экономика Экономика Valio возобновит производство сливочного масла в России Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.