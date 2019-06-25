Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick RailКоммерсантъ 11:09
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Общество
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии
Список пенсионеров в сельской местности, которым положена 25-процентная прибавка к пенсии, расширен постановлением правительства, которое сегодня подписал премьер-министр.
Обновлено в 11:30
Общество
В Кронштадт отплыл воссозданный корабль «Полтава»
Из Петербурга в Кронштадт направился корабль, который является точной копией исторического парусника «Полтава».
Обновлено в 09:26
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Кино
Щелчок Таноса собрал трёх человеков-пауков в одном фильме
Авторы портала Nerdist пофантазировали на тему кинематографической мультивселенной Marvel - они представили, что было бы, если бы щелчок Таноса собрал трёх Человеков-пауков из разных фильмов в одном месте.
Обновлено в 06:07
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Политика
Зал заседаний в ПАСЕ покинула украинская делегация
Российский делегат Леонид Калашников рассказал, что зал заседаний в ПАСЕ покинули депутаты Украины.
Обновлено в 08:27
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Испании ссора детей спровоцировала массовые беспорядки
Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Театры
В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького
Министерство культуры прокомментировало ситуацию вокруг МХАТа имени Горького, группа артистов которого потребовала вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на художественную политику МХАТа.
Обновлено в 12:17
Гаджеты
Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active Pro появились в Сети
Технические характеристики нового защищенного планшета Samsung Galaxy Tab Active Pro появились в Сети, они были замечены в бенчамарке Geekbench.
Обновлено в 10:35
Общество
В Липецке начался выпускной бал
Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Футбол
Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову
Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова ответила на предложение о новом замужестве
Вдова легендарного советского и российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина ответила на предложение журналиста о новом замужестве.
Обновлено в 12:34