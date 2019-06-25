Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick RailКоммерсантъ 11:09

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ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
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Подробнее о событии

ФАС запретила ГТЛК покупку Brunswick

Финмаркет11:15

ФАС отказала ГТЛК в покупке Brunswick Rail

Rambler News Service10:42

ФАС не разрешила Государственной Транспортной Лизинговой Компании купить Brunswick Rail

Банки.ру11:00

ФАС отказала ГТЛК в покупке Brunswick Rail

ПРАЙМ10:45

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

Коммерсантъ11:09
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Футбол

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»

Обновлено в 11:02
Авто

Cadillac назвал цены обновленного седана Cadillac CT6 для России

Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено вчера в 01:09
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Футбол

Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
Обновлено в 11:25
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна

Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
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Футбол

Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию

Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Политика

Арестованному Рауфу Арашукову нашли замену в Совете Федерации

Крым Казаноков назначен членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо арестованного Рауфа Арашукова.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика

Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ

Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Космос

Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов

В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Общество

Российский выпускник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Обновлено вчера в 10:12
Общество

В Сети появилось видео отправления корабля «Полтава» в Кронштадт

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из яхт-клуба Санкт-Петербурга в сторону Кронштадта отплыл воссозданный корабль «Полтава» — точная копия исторического парусника.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Пассажиры избили вьетнамскую стюардессу за отказ сделать с ними фото

Обновлено в 12:07
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Кадыров одобрил решение Евкурова об отставке

Обновлено в 07:15
Происшествия

Все экстренные номера отключились в Нидерландах из-за сбоя

Из-за сбоя в сети 4G в Нидерландах был недоступен единый номер вызова экстренной помощи и единый номер для вызова сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Стало известно, на чем ездят россияне

Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
Обновлено в 09:35
Хоккей

На Панарина претендуют «Рейнджерс», «Айлендерс», «Флорида» и «Чикаго»

Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
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Политика

В США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле

США по-прежнему допускают военный вариант развития ситуации в Венесуэле, заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, его цитирует РИА Новости.
Обновлено в 11:08
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