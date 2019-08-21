Экономика
ФАС выявила рост цен на авиабилеты на рейсах с SuperJetГазета.Ru вчера в 13:51
ФАС обнаружила, что цены на билеты SSJ100 выше на 20%, чем на рейсы других самолетов. По мнению главы ведомства Игоря Артемьева, это повод субсидировать расходы авиакомпаний на обслуживание отечественных лайнеров из бюджета.
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с чего всё началось
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.РБКвчера в 00:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка
Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:49
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:00
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Авто
Названы топ-10 стран по объему импорта легковых автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 стран по объему импорта машин в РФ.
Обновлено в 05:03
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Русланом Д. по делу «Нового величия» оказался программист из Молдавии
Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ.
Обновлено в 05:37
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Общество
«Левада-центр»: каждый пятый россиянин верит в свое влияние на власть
Пятая часть россиян (19%) верит в то, что они могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране (3% — «определенно да», 16% — «в какой-то мере да»).
Обновлено в 03:21
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Авто
Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби
Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Политика
МИД Украины готовит документы к возможной встрече Трампа и Зеленского
Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 15 августа сообщил, что в ближайшие недели будет возможна короткая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве.
Обновлено в 06:05
Авто
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы
Завод Lada Ижевск, где производится Lada Vesta, в текущем году планирует выпустить 112000 автомобилей.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»
Обновлено в 05:58
Киберспорт
Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store
Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.
Обновлено в 02:57
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.
Обновлено в 05:44
Общество
Только половина россиян верно описала внешний вид флага страны
Подавляющее большинство россиян (84%) испытывает гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, однако лишь половина знает, как он выглядит.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43