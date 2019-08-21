По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

с чего всё началось

ФАС обнаружила, что цены на билеты SSJ100 выше на 20%, чем на рейсы других самолетов. По мнению главы ведомства Игоря Артемьева, это повод субсидировать расходы авиакомпаний на обслуживание отечественных лайнеров из бюджета.

ФАС выявила рост цен на авиабилеты на рейсах с SuperJet

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