Экономика

Названы причины удорожания авиабилетов на рейсах с SuperjetРосбалт вчера в 03:21

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых самолетами Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других лайнерах.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
РБКвчера в 00:30

Подробнее о событии

Мантуров объяснил рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

РБКвчера в 10:56

Компания-создатель Superjet пояснила, почему полеты на их самолетах стоят дороже

URA.Ruвчера в 07:47

«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний

Коммерсантъвчера в 10:13

Мантуров заявил, что основные проблемы с послепродажным обслуживанием SSJ-100 уже решены

ТАССвчера в 08:12

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Ведомостивчера в 03:40

ФАС увидела рост цен на билеты на рейсы Superjet

Московский Комсомолецвчера в 03:31

Средняя стоимость авиабилетов на рейсах Sukhoi Superjet 100 на 20% выше, чем на других самолётах

Эхо Москвывчера в 01:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Как сообщает The GEEK, китайская компания будет отвечать и за производство гибких экранов для Apple.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия

СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами

В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Общество

Все выпущенные косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест обитания

Выпущенные на волю косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Авто

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Архангельская областная больница, куда доставили пострадавших при взрыве на полигоне, оказалась заражена радиацией

Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопном источнике питания.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения».
Обновлено в 05:04
Политика

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Экономика

Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%

Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Обновлено в 03:18
Политика

Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»

112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика

ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений

"При обсуждении возможного возвращения России в G7 страны сообщества будут придерживаться принципа невозможности возвращения к прежним отношениям с РФ до выполнения минских соглашений", - указал собеседник агентства.
Обновлено в 05:07
Экономика

Чистая прибыль портового оператора DP World в I полугодии выросла на 26,8%

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, одного из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) выросла в первом полугодии 2019 года на 26,8% в годовом исчислении и составила 753 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:50
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия

«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.

«Грани.ру» пишут, что в материалах дела была распечатка переписки Куницыной и этого арендатора.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Суд в третий раз арестовал Галямину

Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Общество

В Находке ввели режим ЧС из-за ливня

Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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