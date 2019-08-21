Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых самолетами Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других лайнерах.

Названы причины удорожания авиабилетов на рейсах с Superjet

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