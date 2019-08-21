Экономика
Названы причины удорожания авиабилетов на рейсах с SuperjetРосбалт вчера в 03:21
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых самолетами Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других лайнерах.
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Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.РБКвчера в 00:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Как сообщает The GEEK, китайская компания будет отвечать и за производство гибких экранов для Apple.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Общество
Все выпущенные косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест обитания
Выпущенные на волю косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Архангельская областная больница, куда доставили пострадавших при взрыве на полигоне, оказалась заражена радиацией
Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопном источнике питания.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения».
Обновлено в 05:04
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Экономика
Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%
Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Обновлено в 03:18
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика
ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений
"При обсуждении возможного возвращения России в G7 страны сообщества будут придерживаться принципа невозможности возвращения к прежним отношениям с РФ до выполнения минских соглашений", - указал собеседник агентства.
Обновлено в 05:07
Экономика
Чистая прибыль портового оператора DP World в I полугодии выросла на 26,8%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, одного из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) выросла в первом полугодии 2019 года на 26,8% в годовом исчислении и составила 753 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.
«Грани.ру» пишут, что в материалах дела была распечатка переписки Куницыной и этого арендатора.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26