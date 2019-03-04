Экономика

ФАС выступила против консолидации железнодорожного парка у ГТЛКВедомости 00:35

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с возражениями против возможной покупки Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) операторских активов у группы ИСТ и близких к ней менеджеров.
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«Ъ»: глава ФАС выступил против покупки ГТЛК операторских активов группы ИСТ

ТАСС00:52

ФАС выступила против консолидации железнодорожного парка у ГТЛК

Ведомости00:35

Консолидация железнодорожного парка на базе ГТЛК может быть отложена

Коммерсантъвчера в 17:06
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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ИСТ
Группа инвесторов, совместно реализующих инвестиционные проекты и управляющих компаниями и предприятиями, работающими в различных отраслях российской экономики. Штаб-квартира - в Москве. В 2013 году на основе части активов, сформированных в Группе "ИСТ", была создана холдинговая компания ICT Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре, управляющаяся независимым менеджментом и реализующая самостоятельную инвестиционную стратегию.
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