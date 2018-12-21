с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

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