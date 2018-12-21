Транспорт

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы
Ведомости
06:40

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила
 «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40

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«Аэрофлот» заставят объясниться из-за цен на билеты

URA.Ru07:22

ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политику

News.ru06:50

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Ведомости06:40

ФАС призвала «Аэрофлот» повысить прозрачность ценообразования на внутренние рейсы

ПРАЙМ06:28

ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования

Rambler News Service06:27

«Аэрофлоту» указали на необходимость сделать прозрачным ценообразование на внутренних рейсах

Интерфакс06:48

ФАС призвала «Аэрофлот» повысить прозрачность образования цен на внутренние рейсы

Дождь06:58
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Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Обновлено в 05:30
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Транспорт

Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за проведения ёлки в Кремле

Движение по нескольким столичным улицам в центре города будет перекрыто в среду, 26 декабря, из-за проведения в Государственном Кремлёвском дворце новогодней ёлки.
Обновлено в 06:55
Транспорт

В центре Москвы в канун Нового года и до 3 января перекроют ряд улиц

С 28 декабря по 3 января в центре Москвы перекроют ряд улиц в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:30
Транспорт

Девять новых мостов планируют построить в Москве

В 2019 году в Москве начнется строительство девяти мостовых сооружений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Обновлено в 06:28
Транспорт

На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом снова перекроют два съезда

Обновлено в 02:57
Транспорт

Аэропорт Симферополь возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Симферополь возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 06:59
Транспорт

В Петербурге ожидаются пробки перед новогодними праздниками

Обновлено в 07:26
Транспорт

Полеты из Екатеринбурга в десять городов страны станут дешевле

Билет на рейс Челябинск — Симферополь для льготных категорий обойдется в 3 тысячи рублей.
Обновлено в 03:21
Транспорт

Центральные улицы Кургана отремонтируют в 2019 году

Около 100 млн рублей потратят на коммуникации и ливневую канализацию. В течение трех лет улицу планируется обустроить полностью.
Обновлено в 06:42
Транспорт

Две станции фиолетовой ветки закрывали из-за сломавшегося поезда

Сегодня, 21 декабря, с 09:27 из-за технической неисправности состава закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная».
Обновлено в 01:50
Транспорт

В ТиНАО запустили еще 13 автобусных маршрутов

На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) столицы запустили 13 автобусных маршрутов.
Обновлено в 06:00
Транспорт

За 11 месяцев аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12%

С января по ноябрь аэропорт Пулково обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 05:55
Транспорт

Между Хэйхэ и Благовещенском открыли понтонный мост

Грузовой понтонный мост открыли между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает правительство Амурской области.
Обновлено в 00:36
Транспорт

Через Суру открыли ледовую дорогу для автомобилей

В Чувашии открыли автомобильную ледовую переправу через Суру.
Обновлено в 01:05
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