с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Транспорт Транспорт Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за проведения ёлки в Кремле Движение по нескольким столичным улицам в центре города будет перекрыто в среду, 26 декабря, из-за проведения в Государственном Кремлёвском дворце новогодней ёлки.

Транспорт Транспорт В центре Москвы в канун Нового года и до 3 января перекроют ряд улиц С 28 декабря по 3 января в центре Москвы перекроют ряд улиц в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».

Транспорт Транспорт Девять новых мостов планируют построить в Москве В 2019 году в Москве начнется строительство девяти мостовых сооружений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Транспорт Транспорт На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом снова перекроют два съезда

Транспорт Транспорт Аэропорт Симферополь возобновил прием и отправку рейсов Аэропорт Симферополь возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Транспорт Транспорт В Петербурге ожидаются пробки перед новогодними праздниками

Транспорт Транспорт Полеты из Екатеринбурга в десять городов страны станут дешевле Билет на рейс Челябинск — Симферополь для льготных категорий обойдется в 3 тысячи рублей.

Транспорт Транспорт Центральные улицы Кургана отремонтируют в 2019 году Около 100 млн рублей потратят на коммуникации и ливневую канализацию. В течение трех лет улицу планируется обустроить полностью.

Транспорт Транспорт Две станции фиолетовой ветки закрывали из-за сломавшегося поезда Сегодня, 21 декабря, с 09:27 из-за технической неисправности состава закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная».

Транспорт Транспорт В ТиНАО запустили еще 13 автобусных маршрутов На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) столицы запустили 13 автобусных маршрутов.

Транспорт Транспорт За 11 месяцев аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12% С января по ноябрь аэропорт Пулково обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Транспорт Транспорт Между Хэйхэ и Благовещенском открыли понтонный мост Грузовой понтонный мост открыли между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает правительство Амурской области.