Транспорт
ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы
ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсыВедомости06:40
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.Ведомости06:40
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ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования
Rambler News Service06:27
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Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Обновлено в 05:30
Транспорт
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за проведения ёлки в Кремле
Движение по нескольким столичным улицам в центре города будет перекрыто в среду, 26 декабря, из-за проведения в Государственном Кремлёвском дворце новогодней ёлки.
Обновлено в 06:55
Транспорт
В центре Москвы в канун Нового года и до 3 января перекроют ряд улиц
С 28 декабря по 3 января в центре Москвы перекроют ряд улиц в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:30
Транспорт
Девять новых мостов планируют построить в Москве
В 2019 году в Москве начнется строительство девяти мостовых сооружений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Обновлено в 06:28
Транспорт
На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом снова перекроют два съезда
Обновлено в 02:57
Транспорт
Аэропорт Симферополь возобновил прием и отправку рейсов
Аэропорт Симферополь возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 06:59
Транспорт
В Петербурге ожидаются пробки перед новогодними праздниками
Обновлено в 07:26
Транспорт
Полеты из Екатеринбурга в десять городов страны станут дешевле
Билет на рейс Челябинск — Симферополь для льготных категорий обойдется в 3 тысячи рублей.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Центральные улицы Кургана отремонтируют в 2019 году
Около 100 млн рублей потратят на коммуникации и ливневую канализацию. В течение трех лет улицу планируется обустроить полностью.
Обновлено в 06:42
Транспорт
Две станции фиолетовой ветки закрывали из-за сломавшегося поезда
Сегодня, 21 декабря, с 09:27 из-за технической неисправности состава закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная».
Обновлено в 01:50
Транспорт
В ТиНАО запустили еще 13 автобусных маршрутов
На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) столицы запустили 13 автобусных маршрутов.
Обновлено в 06:00
Транспорт
За 11 месяцев аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12%
С января по ноябрь аэропорт Пулково обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 05:55
Транспорт
Между Хэйхэ и Благовещенском открыли понтонный мост
Грузовой понтонный мост открыли между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает правительство Амурской области.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Через Суру открыли ледовую дорогу для автомобилей
В Чувашии открыли автомобильную ледовую переправу через Суру.
Обновлено в 01:05