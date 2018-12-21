Транспорт

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы
Ведомости
06:40

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40

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ФАС сделала «Аэрофлоту» предупреждение после жалоб на подорожавшие билеты

РБК07:36

«Аэрофлот» заставят объясниться из-за цен на билеты

URA.Ru07:22

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Ведомости06:40

ФАС призвала «Аэрофлот» повысить прозрачность ценообразования на внутренние рейсы

ПРАЙМ06:28

ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования

Rambler News Service06:27

«Аэрофлоту» указали на необходимость сделать прозрачным ценообразование на внутренних рейсах

Интерфакс06:48

ФАС призвала «Аэрофлот» повысить прозрачность образования цен на внутренние рейсы

Дождь06:58
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Транспорт

Проезд в московском транспорте подорожает с января

"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.
Обновлено в 08:22
Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Транспорт

Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле

Обновлено в 07:01
Транспорт

В ТиНАО запустили 13 новых автобусных маршрутов

Mossovetinfo.ru – Сразу 13 новых автобусных маршрутов запустили в ТиНАО 21 декабря, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:55
Транспорт

Москва получит девять мостов в 2019 году

Строительство девяти мостовых сооружений планируют начать в столице в следующем году.
Обновлено в 07:58
Транспорт

В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда

Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Аэропорт «Симферополь» возобновил работу после тумана

Обновлено в 06:58
Транспорт

Две станции фиолетовой ветки закрывали из-за сломавшегося поезда

Сегодня, 21 декабря, с 09:27 из-за технической неисправности состава закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная».
Обновлено в 01:50
Транспорт

Петербуржцев предупредили о пробках в преддверии Нового года

Жителей и гостей города на Неве предупредили о росте загруженности дорог в преддверии Нового года.
Обновлено в 07:28
Транспорт

За 11 месяцев аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12%

С января по ноябрь аэропорт Пулково обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 05:55
Транспорт

Центральные улицы Кургана отремонтируют в 2019 году

Около 100 млн рублей потратят на коммуникации и ливневую канализацию. В течение трех лет улицу планируется обустроить полностью.
Обновлено в 06:42
Транспорт

Дорожники отремонтировали 10 км трассы «Амур» в Забайкалье

Справка: Общая протяженность автодороги "Амур" Чита-Хабаровск, находящейся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Забайкалье", составляет 741 км, 75% из которых соответствуют нормативным требованиям.
Обновлено в 00:43
Транспорт

Полеты в Крым из 11 городов станут дешевле из-за федеральных субсидий

За счет субсидий перелеты в Крым станут дешевле из Новосибирска (предельный специальный тариф – 6000 рублей), Томска, Кемерова (6250 рублей), Магадана (12500 рублей), Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Волгограда, Воронежа (2500 рублей), Екатеринбурга, Челябинска (3750 рублей) и Самары (3375 рублей).
Обновлено в 04:05
Транспорт

Глава Ульяновской области: «В приоритете — все: от транспорта до театров»

В финале уходящего года глава региона рассказал РИА Новости об успешных проектах 2018-го и планах на 2019 год: - Сергей Иванович, в начале декабря вы распорядились на неделю пересадить чиновников на общественный транспорт.
Обновлено в 09:00
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