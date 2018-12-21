Транспорт
ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы
ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсыВедомости06:40
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Ведомости06:40
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ФАС предупредила «Аэрофлот» о необходимости повысить прозрачность ценообразования
Rambler News Service06:27
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Транспорт
Проезд в московском транспорте подорожает с января
"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Транспорт
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле
Обновлено в 07:01
Транспорт
В ТиНАО запустили 13 новых автобусных маршрутов
Mossovetinfo.ru – Сразу 13 новых автобусных маршрутов запустили в ТиНАО 21 декабря, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:55
Транспорт
Москва получит девять мостов в 2019 году
Строительство девяти мостовых сооружений планируют начать в столице в следующем году.
Обновлено в 07:58
Транспорт
В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда
Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Аэропорт «Симферополь» возобновил работу после тумана
Обновлено в 06:58
Транспорт
Две станции фиолетовой ветки закрывали из-за сломавшегося поезда
Сегодня, 21 декабря, с 09:27 из-за технической неисправности состава закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная».
Обновлено в 01:50
Транспорт
Петербуржцев предупредили о пробках в преддверии Нового года
Жителей и гостей города на Неве предупредили о росте загруженности дорог в преддверии Нового года.
Обновлено в 07:28
Транспорт
За 11 месяцев аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12%
С января по ноябрь аэропорт Пулково обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 05:55
Транспорт
Центральные улицы Кургана отремонтируют в 2019 году
Около 100 млн рублей потратят на коммуникации и ливневую канализацию. В течение трех лет улицу планируется обустроить полностью.
Обновлено в 06:42
Транспорт
Дорожники отремонтировали 10 км трассы «Амур» в Забайкалье
Справка: Общая протяженность автодороги "Амур" Чита-Хабаровск, находящейся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Забайкалье", составляет 741 км, 75% из которых соответствуют нормативным требованиям.
Обновлено в 00:43
Транспорт
Полеты в Крым из 11 городов станут дешевле из-за федеральных субсидий
За счет субсидий перелеты в Крым станут дешевле из Новосибирска (предельный специальный тариф – 6000 рублей), Томска, Кемерова (6250 рублей), Магадана (12500 рублей), Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Волгограда, Воронежа (2500 рублей), Екатеринбурга, Челябинска (3750 рублей) и Самары (3375 рублей).
Обновлено в 04:05
Транспорт
Глава Ульяновской области: «В приоритете — все: от транспорта до театров»
В финале уходящего года глава региона рассказал РИА Новости об успешных проектах 2018-го и планах на 2019 год: - Сергей Иванович, в начале декабря вы распорядились на неделю пересадить чиновников на общественный транспорт.
Обновлено в 09:00