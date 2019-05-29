Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову из-за его прогнозов о возможном росте цен на бензин, говорится на сайте ведомства.Ведомости12:44
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Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
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Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
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Обновлено в 13:57
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Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
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Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
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В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
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«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
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Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro
Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.
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Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
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Власти США обвиняют РФ в нарушении моратория на ядерные испытания
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Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Общество
Олег Меньшиков может потерять квартиру в центре Москвы
Олег Меньшиков, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, может потерять квартиру площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля
Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Экономика
Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей
Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
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Футбол
Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо»
Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
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