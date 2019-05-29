ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.

Здоровье Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.

Гаджеты Представлен ПК-корпус открытого типа FSP CMT710 Компания FSP показала в рамках выставки Computex 2019 компьютерный корпус CMT710, который имеет конструкцию открытого типа.

Футбол В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

Политика Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об отставке Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Происшествия Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца «По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Происшествия На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.

Футбол «Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне «Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.

Космос NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Гаджеты Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.

Политика Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Общество Олег Меньшиков может потерять квартиру в центре Москвы Олег Меньшиков, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, может потерять квартиру площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.

Происшествия Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Экономика Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.

Гаджеты Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.

Футбол Гильерме просит 3 миллиона за новый контракт с «Локо» Голкипер хотел бы получить подписной бонус в размере 3 миллионов евро, а также увеличить свою зарплату, которая сейчас равна 2,5 миллионам евро в год.