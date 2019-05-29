ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

Политика Зеленский созывает Совбез Украины Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Футбол Трансфер Гризманна в «Барселону» может не состояться По сообщению Marca, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.

Шоу-бизнес Газманов рассказал об операции в Германии по удалению опухоли Российский певец Олег Газманов рассказал об операции в Германии, где ему удалили опухоль.

Политика Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел расследование о вменяемом России "вмешательстве" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из Минюста.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол «Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне «Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.

Политика Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.

Космос Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.

Происшествия Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Происшествия На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов.

Происшествия Пожар в доме на проспекте Вернадского в Москве потушен Пожар произошел в одной из квартир, а также на лоджии, расположенной на пятом этаже 16-этажного жилого дома.

Космос Полное солнечное затмение ожидается в июле ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.

Здоровье Из роддома №2 уволилось десять специалистов После смены руководства во владимирском родильном доме №2 из медучреждения уволилось 6 врачей и 4 медработника среднего звена.

Футбол «Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.

Происшествия В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Политика На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.

Происшествия Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.