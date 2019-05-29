Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову из-за его прогнозов о возможном росте цен на бензин, говорится
 на сайте ведомства.
Ведомости12:44

Подробнее о событии

В России запретили говорить о росте цен на бензин

Lenta.ru13:42

ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах

Говорит Москва12:09

ФАС вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза за прогноз цен на бензин

Ведомости12:44

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за заявлений о скачке цен на бензин

Реальное время12:19

ФАС вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза

Rambler News Service11:52

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

РИА Новости11:49

ФАС предупредила главу «Независимого топливного союза» о недопустимости публичных прогнозов роста цен на бензин в России

Вести.Финанс13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Обновлено в 10:08
Происшествия

С утра на станции Шиес снова начались задержания экоактивистов

Обновлено в 01:53
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Политика

Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Казахстане

Обновлено в 01:48
Происшествия

В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Обновлено в 15:44
Транспорт

Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.
Обновлено в 16:14
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

Обновлено в 12:52
Футбол

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Испанские СМИ сообщают, что 33-летний капитан "Реала" имеет огромный долг перед "Banco Santander".
Обновлено в 16:14
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто

Fiat разработал спецпредложения на покупку модели Doblo

Компания FCA Rus разработала специальное предложение для потенциальных покупателей автомобилей Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama, которое действует с 20 мая по 7 июня 2019 года.
Обновлено в 01:40
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

Обновлено в 09:39
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из евросоюзной стали

Обновлено в 14:33
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Кино

В США умер актер, сыгравший в «Крестном отце»

Кармине Кариди скончался на 86-м году жизни Актер Кармине Кариди, сыгравший в знаменитой киносаге "Крестный отец", скончался в США на 86-м году жизни, сообщает TMZ.
Обновлено в 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное