Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову из-за его прогнозов о возможном росте цен на бензин, говорится на сайте ведомства.Ведомости12:44
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Индийский YouTube-канал первым в истории набрал 100 млн подписчиков
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Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
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