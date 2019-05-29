ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

Космос Российские космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад.

Общество Госдума запрещает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Здоровье Валентина Матвиенко: «Попытки надавить на Россию обречены» Сенаторы предлагают ввести дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения россиянами старше 40 лет диспансеризации.

Политика Зеленский созывает СНБО Украины для обсуждения проблем угольной отрасли Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины для обсуждения проблем угольной отрасли после поездки во Львовскую область, где он встретился с родственниками горняков, погибших под завалами шахты "Лесная".

Политика Владимир Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. Об этом 29 мая сообщается на сайте парламента.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Происшествия Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.

Игры В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.

Кино Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма» В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».

Политика Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.

Политика Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.