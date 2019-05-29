Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости вчера в 11:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
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