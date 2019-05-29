Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союзаРИА Новости 11:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Непривитых от кори детей в Петербурге лишают отдыха в лагерях
Детей, не поставивших прививку от кори, не пустят в лагеря и санатории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.
Обновлено в 11:54
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Политика
США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана
Белый дом пригрозил санкциями Германии, Великобритании и Франции за использование финансового механизма Instex, который позволяет защитить торговые отношения государств c Ираном от санкций США.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Политика
В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
Обновлено в 12:11
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по вопросу С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого вновь предложил создать совместную рабочую группу по российским системам С-400.
Обновлено в 12:24
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Происшествия
Глава Элисты отстранен от должности
Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Элисты Окона Нохашкиева.
Обновлено в 12:21
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Космос
100 лет назад была впервые проверена теория относительности
Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Эксперты назвали пятерку самых доступных авто с высоким клиренсом, наличие которого позволяет без проблем преодолевать бездорожье.
Обновлено в 12:13
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Врач-онколог: почему всероссийская диспансеризация провалится
Совет Федерации намерен добиваться предоставления россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня ежегодно для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора
48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
СМИ показали видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 11:25
Театры
Новым худруком в Театре на Малой Бронной стал Константин Богомолов
ИА "Ореанда-Новости" Новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной стал 43-летний российский театральный режиссёр и поэт Константин Богомолов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено в 10:54
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Политика
Посла Испании в России вызвали в МИД
В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14