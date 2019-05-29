Энергетика
ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензинКоммерсантъ вчера в 15:22
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах
Говорит Москвавчера в 12:09
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель сбил насмерть мотоциклиста
Произошло столкновение, от полученных травм 34-летний мотоциклист погиб на месте.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Сын Ротару показал ее на прогулке
Руслан Евдокименко, сын певицы, выложил в свой микроблог фото Софии Михайловны, сделанное на прогулке в Лондоне.
Обновлено в 00:44
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области
Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Китай обвинил США в экономическом терроризме
США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 00:54
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах
«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Смольный отказался перезапускать завод General Motors в Шушарах
Обновлено в 01:59
Экономика
Власти ХМАО назвали условие продажи акций Utair
Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется.
Обновлено в 03:08
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России
Больше остальных на прибавку к зарплате при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена (22%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
На севере Красноярского края школьник спас из ледяной воды девочку
Детей могло унести сильным течением, но мальчик смог вытащить тонувшую на берег и выбраться сам В Эвенкии, посёлке Байкит, школьник спас из ледяной воды девочку.
Обновлено в 01:23
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Различные болезни выявлены у 60% якутских детей, занимающихся спортом
По итогам медицинского осмотра более пяти тысяч детей, занимающихся в спортивных объектах Якутии, у 60% выявлены отклонения в состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Косово мешает лечению российского дипломата
Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Следующая генерация модели будет оснащена полноуправляемым шасси и систему полного привода, а также адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.
Обновлено вчера в 09:54