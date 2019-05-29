Энергетика
ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союзаАргументы и Факты вчера в 15:18
Поводом послужили публичные заявления о риске резкого скачка цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение президенту Союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" Павлу Баженову о "недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства".
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ФАС выдала предостережение главе Независимого топливного союза из-за заявления о ценах
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