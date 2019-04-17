Интернет
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ruRambler News Service 12:52
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Политика
Советница Трампа тайно приехала в Россию
Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 23:41
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Экономика
Правительство увеличит пособие по уходу за ребенком после полутора лет
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора до трех лет с 2020 года.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено в 23:12
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
Происшествия
24-летний тренер по каратэ убит в Белогорске
Уже установлено, что молодой человек был ранен около СК «Олимпия». 24-летний тренер по каратэ после рабочего дня закрывал спортивную арену.
Обновлено в 23:03
Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено в 22:42
Происшествия
Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с нарушением сознания
Писателя Дмитрия Быкова в тяжелом состоянии и с нарушением сознания доставили в больницу Уфы с борта самолета.
Обновлено в 07:54
Общество
В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла
Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.
Обновлено в 22:02
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка
Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 18:29
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 21:00
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Гаджеты
Caviar продемонстрировал концепт гибкого iPhone Z
Компания Caviar провела демонстрацию концепта гибкого iPhone Z. Гаджет получил 10,4-дюймовый дисплей и гнущийся типоразмер.
Обновлено в 09:48
Общество
Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее
В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями
Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27
Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33