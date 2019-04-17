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ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ruRambler News Service 12:52

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
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ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Коммерсантъ13:05

В HeadHunter ответили на претензии ФАС

РИА Новости15:00

HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов

РБК13:56

На Headhunter, Superjob и Rabota.ru завели дело о недобросовестной конкуренции

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Headhunter и SuperJob ответили на претензии ФАС

Rambler News Service16:41

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Известия12:57

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

ТАСС12:56
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Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
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Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
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Назван лучший автомобиль мира 2019 года

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