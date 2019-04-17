ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ruRambler News Service 12:52

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru

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