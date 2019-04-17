Интернет
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ruRambler News Service 12:52
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
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Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
Обновлено в 04:25
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Футбол
«Лацио» обыграл «Удинезе» в серии А
В рамках отложенного матча 25-го тура серии А «Лацио» добился победы на домашнем стадионе над «Удинезе».
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено в 12:21
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Политика
Госдума приняла закон об изоляции российского интернета
16 апреля депутаты одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект о "суверенном интернете".
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Кино
Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая
Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:40
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Игры
Авторы The Last of Us: Part 2 сняли финальную сцену игры
Обновлено в 03:43
Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент Перу
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
Обновлено в 12:24
Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 12:23
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Игры
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной
Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Здоровье
Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту
Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.
Обновлено в 10:52
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55