Энергетика
ФАС возбудила дело против ЛУКОЙЛа из-за цены перевалки на Варандее
ФАС возбудила дело против ЛУКОЙЛа из-за цены перевалки на ВарандееКоммерсантъ12:31
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против ЛУКОЙЛА из-за размера ставок, установленных на перевалку нефти через терминал Варандей, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Коммерсантъ12:31
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Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Путин дал старт финальному промыслу газа в Бованенково
Обновлено в 13:16
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 13:11
Энергетика
DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra
Обновлено в 07:30
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Растут объемы потребления альтернативного моторного топлива
В качестве моторного топлива природный газ используется главным образом в двух разновидностях: в виде сжиженного углеводородного газа и в виде компримированного (или сжатого) природного газа.
Обновлено в 10:48
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке
В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Поставщик газа рекомендует встретить Новый год без долгов
В декабре 15 тысяч жителей Марий Эл получат от поставщика газа «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» письма с поздравлениями с наступающими новогодними праздниками и предложением до конца года погасить задолженность за газ.
Обновлено в 08:33
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
«Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение
На этапе раскрутки сервиса купить топливо можно будет дешевле: пока в «Турбо» бензин Аи-92 продается по 39,99 руб./л, а Аи-95 – по 42,99 руб./л, говорит Данилов.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика
«Ямал СПГ» отгрузил сотую танкерную партию СПГ
Обновлено в 10:36