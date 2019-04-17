Интернет
ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ruКоммерсантъ 13:05
HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она возбудила дело в отношении этих сервисов по поиску работы.
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Политика
На Украине завели уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия
Уголовное дело заведено на главу Минобороны Степана Полторака, спикера Верховной рады Андрея Парубия и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер хотела покончить с собой
Звезда призналась, что несколько лет назад была на грани самоубийства, и теперь хочет сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации
В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено в 12:00
Политика
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 20:19
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила злопыхателям новым шпагатом
Анастасия Волочкова, отключившая комментарии в Instagram, продолжает наслаждаться собственным душевным спокойствием.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Обновлено в 16:55
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Интернет
В Индии запретили приложение TikTok из-за наличия порно
В Индии суд запретил популярное приложение TikTok из-за распространения материалов порнографического характера.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Технологии
Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура
Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:33
Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Теннис
Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло
Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.
Обновлено в 11:07
Политика
В Берлине не подтвердили встречу в нормандском формате в июне
По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, в Берлине пока не располагают информацией по поводу того, когда может пройти новая встреча на высшем уровне в нормандском формате.
Обновлено в 16:32
Космос
Ракета с грузовым кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракету-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus запустили к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Обновлено в 17:32
Политика
Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии
Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 19 апреля встретятся в Вашингтоне с главой японского МИД Таро Коно и министром обороны Японии Такэси Иваей.
Обновлено в 21:29