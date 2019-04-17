ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ruКоммерсантъ 13:05

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она возбудила дело в отношении этих сервисов по поиску работы.

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

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