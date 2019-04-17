Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ruКоммерсантъ 13:05

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она возбудила дело в отношении этих сервисов по поиску работы.
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Headhunter и SuperJob ответили на претензии ФАС

Rambler News Service16:41

В HeadHunter ответили на претензии ФАС

РИА Новости15:00

На Headhunter, Superjob и Rabota.ru завели дело о недобросовестной конкуренции

Интерфакс13:20

HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов

РБК13:56

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Коммерсантъ13:05

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Известия12:57

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

ТАСС12:56
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Политика

На Украине завели уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия

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Звезда призналась, что несколько лет назад была на грани самоубийства, и теперь хочет сделать перерыв в карьере.
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Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
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Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

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Авто

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Обновлено в 08:55
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации

В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
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Политика

Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
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Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

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«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено в 17:07
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Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила злопыхателям новым шпагатом

Анастасия Волочкова, отключившая комментарии в Instagram, продолжает наслаждаться собственным душевным спокойствием.
Обновлено в 10:45
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Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Обновлено в 16:55
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Интернет

В Индии запретили приложение TikTok из-за наличия порно

В Индии суд запретил популярное приложение TikTok из-за распространения материалов порнографического характера.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Технологии

Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура

Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:33
Футбол

Гулиев извинился перед избитым американцем

Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Теннис

Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло

Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.
Обновлено в 11:07
Политика

В Берлине не подтвердили встречу в нормандском формате в июне

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, в Берлине пока не располагают информацией по поводу того, когда может пройти новая встреча на высшем уровне в нормандском формате.
Обновлено в 16:32
Космос

Ракета с грузовым кораблем Cygnus стартовала к МКС

Ракету-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus запустили к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Обновлено в 17:32
Политика

Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии

Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 19 апреля встретятся в Вашингтоне с главой японского МИД Таро Коно и министром обороны Японии Такэси Иваей.
Обновлено в 21:29
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
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