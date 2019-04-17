Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ruТАСС 12:56

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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В HeadHunter ответили на претензии ФАС

РИА Новости15:00

На Headhunter, Superjob и Rabota.ru завели дело о недобросовестной конкуренции

Интерфакс13:20

Сервис по поиску работы Rabota.ru не получал претензий ФАС

Rambler News Service14:37

HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов

РБК13:56

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Коммерсантъ13:05

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Известия12:57

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

ТАСС12:56
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Космос

НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы

Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Политика

Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве

Обновлено в 14:46
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Обновлено в 09:37
Политика

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии

В пресс-службе Кремля раскрыли темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Наука

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Авто

Toyota представила новый Highlander

Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.
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Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)

Обновлено в 14:33
Авто

Был определен лучший автомобиль 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Космос

Астрономы: На ближайшей экзопланете может быть жизнь

Обновлено в 11:28
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Общество

Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» и Шнурову

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
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