Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ruТАСС 12:56
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Космос
НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы
Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
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Обновлено в 15:04
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Футбол
Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом
Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Политика
Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве
Обновлено в 14:46
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Политика
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии
В пресс-службе Кремля раскрыли темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя
Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым
Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Наука
При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством
При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Авто
Toyota представила новый Highlander
Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.
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Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
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Авто
Был определен лучший автомобиль 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Космос
Астрономы: На ближайшей экзопланете может быть жизнь
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Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме
Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Общество
Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» и Шнурову
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
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