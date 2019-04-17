Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.RuИзвестия вчера в 12:57
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru. Причиной стал запрет использования на их сайтах программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала, сообщает пресс-служба ведомства.
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На Headhunter, Superjob и Rabota.ru завели дело о недобросовестной конкуренции
Интерфаксвчера в 13:20
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Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде
Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Роскачество определило лучший кефир
Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев оценил размеры пенсий в России
Российский премьер Дмитрий Медведев согласился с тем, что размеры пенсий в стране далеки от того, чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни.
Обновлено вчера в 07:18
Интернет
Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
Из-за паники студентка выпрыгнула из окна. Внутренняя комиссия вуза расследовала причины пожара.
Обновлено вчера в 16:06
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Командующий ООС насчитал 2000 «кадровых российских офицеров» на Донбассе
Как известно, ранее начальник ГШ ВСУ откровенно заявил, что никаких кадровых российских военных на территории Донбасса нет.
Обновлено в 00:26
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте
Обновлено вчера в 21:49
Общество
В России появится сеть фитнес-клубов UFC Gym
Обновлено вчера в 21:15
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями
Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому
Писателя Дмитрия Быкова в Уфе ввели в медикаментозную кому, рассказал прессе главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Республики Башкортостан Игорь Молчанов, передает РИА Новости сегодня, 17 апреля.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов
Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Кокорин принес извинения Денису Паку
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Заммэра Томска: САХ работает с раннего утра
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Законопроект о новых правилах продажи сим-карт отправили на доработку
Правительство России поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт. Однако документ в итоге направили на доработку.
Обновлено в 00:44