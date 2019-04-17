Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.RuИзвестия 12:57

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru. Причиной стал запрет использования на их сайтах программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала, сообщает пресс-служба ведомства.
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Headhunter и SuperJob ответили на претензии ФАС

Rambler News Service16:41

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Известия12:57

HeadHunter и Superjob заподозрили в нарушении антимонопольных законов

РБК13:56

На Headhunter, Superjob и Rabota.ru завели дело о недобросовестной конкуренции

Интерфакс13:20

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Коммерсантъ13:05

В HeadHunter ответили на претензии ФАС

РИА Новости15:00

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

ТАСС12:56
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Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Происшествия

Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями

Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП

Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Политика

В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Общество

Россиянка стала «Открытием» престижного международного фотоконкурса

Молодой фотограф рассказала, что долго не верила, что на самом деле попала в финал престижного международного конкурса.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 17:31
Политика

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с президентом Эстонии

Обновлено в 08:20
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено в 16:59
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Обновлено в 08:55
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Политика

Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей Time

Обновлено в 09:01
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Здоровье

В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Наука

Ученые создали аккумулятор, заряжающийся от влаги

Обновлено 15 апреля в 09:00
Кино

Трейлер рассекретил русское название девятого эпизода «Звездных войн»

Трейлер на русском языке девятого эпизода «Звездных войн» был опубликован в Сети.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Политика

На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 18:09
Наука

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Другими словами, большая активность в левой половине мозга отвечает за злые и неприятные сновидения.
Обновлено вчера в 06:00
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