ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.RuИзвестия 12:57

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru. Причиной стал запрет использования на их сайтах программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

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