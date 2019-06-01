Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламыКоммерсантъ 03:22
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов. В них, как считают эксперты ФАС, можно было усмотреть «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы». Рассмотрение дела назначено на 26 июня.
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Футбол
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Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
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Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Общество
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В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.
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Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл исполнит королевские традиции в честь крещения сына
Церемония состоится в июле, когда Арчи исполнится два месяца. Наследник принца Гарри будет крещен в той же часовне, что и его отец.
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Политика
Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в КНДР 20 июня
Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Северную Корею. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 07:31
Происшествия
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На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Юнкер: Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией
Европейский Союз работает над новыми отношениями с Россией.
Обновлено в 06:40
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Здоровье
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Сегодня 29 человек остаются в тяжелом состоянии. Заболеваемость составляет 90 человек на 100 тысяч населения.
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Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
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Бари Алибасова выписали из больницы
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Здоровье
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Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Хоккей
«Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене
VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.
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Происшествия
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.
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Политика
Лидер Демпартии Молдавии заявил, что не уйдет из политики
Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, который покинул страну после перехода партии в оппозицию, заверил, что не уйдет из политики.
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