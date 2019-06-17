Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламыГазета.Ru 08:27

"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King", - сказал руководитель московского УФАС России Армен Ханян. Такая реклама, по мнению специалистов, нарушает ч. 6 ст. 5 "Закона о рекламе". Дело по Burger King будет рассмотрено 26 июня.
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с чего всё началось
Московское управление федеральной антимонопольной службы России возбудило
 дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов.
Москва 2412:19

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Как ФАС третий год подряд пытается засудить Burger King

Москва 2412:19

Московское УФАС возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов

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РБК04:15

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

Интерфакс04:07

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Коммерсантъ03:22

Московское УФАС возбудило дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

ТАСС02:35

Burger King могут оштрафовать за неэтичную рекламу

Эхо Москвы10:04
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
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