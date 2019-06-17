Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламыГазета.Ru 08:27
"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King", - сказал руководитель московского УФАС России Армен Ханян. Такая реклама, по мнению специалистов, нарушает ч. 6 ст. 5 "Закона о рекламе". Дело по Burger King будет рассмотрено 26 июня.
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с чего всё началось
Московское управление федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов.Москва 2412:19
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Объявлены все победители «Кинотавра»
Церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» завершилась в Сочи.
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Экономика
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Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
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Политика
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Обновлено в 11:51
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Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
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Обновлено в 10:31
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Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Происшествия
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Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Энергетика
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Обновлено в 10:16
Армия и оружие
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Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
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Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
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