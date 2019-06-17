Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламыГазета.Ru 08:27
"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King", - сказал руководитель московского УФАС России Армен Ханян. Такая реклама, по мнению специалистов, нарушает ч. 6 ст. 5 "Закона о рекламе". Дело по Burger King будет рассмотрено 26 июня.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
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Обновлено в 09:05
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
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Общество
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
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Общество
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Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Экономика
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Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
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Общество
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Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Общество
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки
Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Политика
В Госдуме призвали расширить форматы работы Парламентского собрания СГ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев из России и Белоруссии расширить форматы работы Парламентского собрания Союзного государства, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Политика
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Обновлено в 07:50
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев
Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала, как выглядела в десятом классе
Меньшова рассказывает, что кадр был сделан, когда она оканчивала десятый класс школы.
Обновлено в 07:53
Общество
ВЦИОМ: Россияне одобряют желание подростков начать работать до 18 лет
Большинство опрошенных россиян, а именно 83%, заявили, что поддерживают стремление подростков начинать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 05:16
Футбол
В «Дерби» рассчитывают сохранить Лэмпарда на долгий срок
Президент "Дерби" Мел Моррис дал понять, что планирует сохранить в клубе главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42