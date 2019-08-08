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ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»Вести.Ru 04:34

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование в отношении компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Как сообщает пресс-служба ФАС, дело заведено по жалобе "Лаборатории Касперского" — компании, которая работает в сфере информационной безопасности.
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с чего всё началось
Действия американской корпорации стали причиной начала расследования со стороны Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе
 ведомства.
Телеканал 360°02:56

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ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского»

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