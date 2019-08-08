Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»Вести.Ru 04:34
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование в отношении компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Как сообщает пресс-служба ФАС, дело заведено по жалобе "Лаборатории Касперского" — компании, которая работает в сфере информационной безопасности.
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с чего всё началось
После изучения материалов дела ФАС пришла к выводу, что действия Apple «содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», следует из сообщения на сайте регулятора.Коммерсантъ07:33
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
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