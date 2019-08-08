Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»Вести.Ru 04:34

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование в отношении компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Как сообщает пресс-служба ФАС, дело заведено по жалобе "Лаборатории Касперского" — компании, которая работает в сфере информационной безопасности.
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с чего всё началось
После изучения материалов дела ФАС пришла к выводу, что действия Apple «содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», следует из сообщения
 на сайте регулятора.
Коммерсантъ07:33

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ФАС возбудила дело против Apple

Коммерсантъ07:33

ФАС возбудила дело против Apple

Телеканал 360°02:56

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского»

ТАСС03:20

ФАС возбудила дело в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»

Ведомости03:15

ФАС РФ возбудила дело против Apple

Anonsens02:59

В ФАС назвали максимальный срок рассмотрения дела против Apple

Rambler News Service06:26

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Известия02:32
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Военнослужащий тольяттинского гарнизона погиб при прыжке с парашютом

Обновлено в 06:51
Происшествия

Начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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Экономика

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
Обновлено в 02:27
Кино

Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова

Обновлено в 01:00
Игры

Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером

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Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

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Обновлено в 05:10
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
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Суд арестовал счета ФБК Навального

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Обновлено в 07:52
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Игры

Разработчики не смогут свободно менять дату выхода игр в Steam

Valve потребовала от разработчиков сообщать об изменениях даты релиза игр, которые распространяются через Steam.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Политика

На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена

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Обновлено в 07:14
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Культура

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Обновлено вчера в 19:40
Транспорт

В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

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Финансы

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Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей

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Обновлено в 07:11
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество

В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

Обновлено в 06:00
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Политика

Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
Обновлено в 03:07
Космос

Венера превратилась в ад, Земля следующая

Обновлено вчера в 08:21
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Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
Обновлено вчера в 02:40
Общество

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Политика

СМИ рассказали о поддерживаемом США конкуренте «Северному потоку – 2»

США нашли новую альтернативе "Северному потоку – 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
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Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
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